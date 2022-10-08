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Политика

Первая машина погрузилась на паром через Керченский пролив

В Крыму началась погрузка машин на паром через Керченский пролив. Первая машина прошла досмотр. Об этом сообщают РИА Новости.

«Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», - написал ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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