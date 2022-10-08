Четверо уехали, а один не явился: прошло заседание мобилизационной комиссии в Плюссе
Заседание мобилизационной комиссии прошло в пятницу в Плюссе, сообщает на своей личной странице «Вконтакте» глава Плюсского района Наталья Иванова.
По результатам заседания четверо мужчин отправились на сборы в город Тверь. Один из призывников, получивший повестку, на пункт сбора не явился. По данному факту оценку будут давать правоохранительные органы.
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