Какие сайты чаще всего копируют мошенники, рассказал эксперт

09:32, 09 октября 2022, ПАИ

Мошенники всё чаще стали создавать фейковые сайты компаний, ушедших из России, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

Раньше они охотнее создавали сайты по продаже криптовалюты, теперь же тренд сменился.

«Какие сайты создают мошенники, чтобы украсть деньги у россиян, зависит от фантазии злоумышленников и конъюнктуры. Если в 2019 и 2020 годах они чаще всего создавали сайты, которые маскировались под реальные ресурсы по продаже криптовалюты, то сейчас тренд изменился, потому что ажиотажный спрос на криптовалюту пропал. Сейчас на фоне ухода (с российского рынка – ред.) ряда иностранных брендов злоумышленники чаще всего пользуются желанием россиян получить дефицитные товары», – отметил Тарас Татаринов.

Сайт-клон создается для того, чтобы выманивать у людей деньги. Если ввести платежные данные на таком онлайн-ресурсе, то велик риск потерять не только ту сумму, которую вы добровольно переведете мошенникам, но и все средства, которые лежат на вашем счету, продолжил эксперт.

«Отличить официальный сайт какой-либо компании от клона, который создали мошенники, не так просто. Существует масса инструментов, которые в автоматическом режиме могут создать абсолютный клон сайта, который будет неотличим от исходного. Я бы рекомендовал приобретать какие-то вещи, товары или услуги только через сайты крупных российских ретейлеров, через крупные сети. Или придется очень внимательно изучать адрес сайта, на котором вы хотите совершить покупку», – заключил Тарас Татаринов.