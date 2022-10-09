Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет

18:28, 09 октября 2022, ПАИ

В Островском районе в деревне Влазово водитель, управляя автомобилем LADA Niva, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, один из них госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, граждане, находившиеся в автомобиле, возвращались с ночной охоты.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.