Электроподстанцию и 15 хозпостроек спасли пожарные в Себежском районе

10:34, 17 июня 2026, ПАИ

Три техногенных пожара ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области 16 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Первый пожар произошёл в 12:14 в Великих Луках на улице Чапаева: загорелось неэксплуатируемое здание. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём.

В 16:37 в себежском посёлке Идрица сгорела хозяйственная постройка. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей в результате короткого замыкания. Пожарные смогли спасти четыре гаража, 15 хозяйственных построек и электроподстанцию.

Ещё один пожар из-за аварийного режима работы электрооборудования случился в этот день в Бежаницком районе. В 18:06 в деревне Ащеркино произошло возгорание в жилом доме, дом и кровля сгорели.

В Главном управлении МЧС России по Псковской области напомнили о необходимости следить за состоянием электрооборудования и электропроводки, устанавливать в жилье автономные пожарные извещатели для раннего обнаружения возгорания, а также соблюдать правила пожарной безопасности при курении и обращении с открытым огнём. «Безопасность начинается с тебя!» – подчёркивают в ведомстве.