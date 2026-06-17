Обналичившую более 100 млн рублей семейную пару задержали под Псковом
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области задержали семейную пару из деревни Подосье, подозреваемую в незаконной банковской деятельности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ключевую роль в преступной схеме играла 42-летняя женщина. По предварительным данным, с января 2024 года по февраль 2026 года подозреваемая обеспечила обналичивание через банкоматы Пскова около 119 млн рублей.
Используя счета созданных ею и мужем индивидуальных предпринимателей, она помогала организациям легализовывать доходы. Супруг выполнял функции курьера, в том числе непосредственно снимал деньги со счетов. За свои услуги злоумышленница удерживала комиссию 14–15 % от суммы каждой операции, заработав за указанный период более 16 млн рублей.
Руководители не менее 10 компаний-клиентов не смогли пояснить суть совершённых с нею финансовых сделок.
Супруги задержаны при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии. В отношении злоумышленников следственный отдел ОП № 1 УМВД России по городу Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ.
Фигуранты находятся под домашним арестом. Сотрудники полиции продолжают оперативно‑разыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников их противоправной деятельности.
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