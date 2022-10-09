Мобилизованных мужчин проводили жители Опочки
Сегодня очередная группа мобилизованных жителей Опочецкого района, призванных в Вооруженные силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, отправилась для восстановления навыков боевой подготовки и дальнешего выполнения поставленных перед ними задач. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Красный маяк».
Возле военного комиссариата Опочецкого, Красногородского и Себежского районов собрались родные и близкие, друзья и простые жители района, чтобы проводить наших ребят. Напутственные слова прозвучали от главы района Юрия Ильина.
Также им были вручены вещевые и продуктовые наборы, собранные неравнодушными жителями района.
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