Мобилизованных мужчин проводили жители Опочки

20:35, 09 октября 2022, ПАИ

Сегодня очередная группа мобилизованных жителей Опочецкого района, призванных в Вооруженные силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, отправилась для восстановления навыков боевой подготовки и дальнешего выполнения поставленных перед ними задач. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Красный маяк».

Возле военного комиссариата Опочецкого, Красногородского и Себежского районов собрались родные и близкие, друзья и простые жители района, чтобы проводить наших ребят. Напутственные слова прозвучали от главы района Юрия Ильина.

Также им были вручены вещевые и продуктовые наборы, собранные неравнодушными жителями района.