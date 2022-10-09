Бастрыкин: Дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «терроризм»

20:48, 09 октября 2022, ПАИ

Организаторами теракта на крымском мосту являются спецслужбы Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

Александр Бастрыкин заявил, что дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «Терроризм». Теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, отметил президент РФ.

«Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ», – сказал Путин.

Бастрыкин также отметил, что в подготовке теракта на Крымском мосту участвовали граждане России и зарубежных государств.

Напомним, как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы ранее попросили пользоваться паромной переправой.