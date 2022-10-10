Житель Идрицы украл лес почти на миллион рублей

10:51, 10 октября 2022, ПАИ

Житель Себежского района совершил кражу 650 кубометров заготовленного леса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В период с июля по октябрь текущего года у деревни Прихабы Себежского района свободным доступом была совершена кража заготовленного леса - кругляка лиственных пород. По предварительным данным, причиненный владельцу ущерб составил 750 тысяч рублей.

В результате следствия установлен виновный. Им оказался неработающий житель поселка Идрица 1987 года рождения. Он дал признательные показания.

По имеющимся сведениям, подозреваемый организовал вывозку похищенной древесины на принадлежащих ему грузовых автомобилях КамАЗ и «Урал» с целью дальнейшей ее реализации. В настоящее время места сбыта устанавливаются.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Мужчине грозит срок до 6 лет.