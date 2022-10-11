Завершен капремонт крыши многоквартирного дома в Пустошке

15:12, 11 октября 2022, ПАИ

Завершился капремонт крыши многоквартирного дома № 44 на улице Октябрьской в Пустошке, сообщили Псковскому агентству информации в Фонде капремонта.

Подрядчик выполнил работы по ремонту стропильной системы с последующей обработкой деревянных поверхностей составом огнебиозащиты, заменил покрытие кровли с шифера на оцинкованный профилированный лист, произвел перекладку дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой. Также утеплено чердачное перекрытие, установлена водосточная система и снегозадержатели. Выполнено устройство новых слуховых окон, отремонтированы козырьки над входами в подъезды.



Краткосрочный план на 2022 год по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Пустошкинском районе, выполнен. В 2023 году запланировано проведение работ по капитальному ремонту еще трех крыш в домах по адресам: ул. Октябрьская, 5а; ул. Октябрьская, 70; ул. Советская, 11.