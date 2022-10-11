О зависящих от Запада настроениях Зеленского заявил Лавров

14:51, 11 октября 2022, ПАИ

О вероятности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я не исключаю, что он как запретил сам себе, так потом и забудет про это. Смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну, или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона – скажет «Есть!» и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо», - сказал Сергей Лавров в ходе интервью для программы «60 минут».

По мнению министра, в этом Зеленскому поможет его артистическое прошлое. «Он, в общем-то, артист, там сейчас немало артистов на той стороне. Как и, кстати сказать, те, кто им управляют, манипулируют - они же все играют, они все играют в каких-то благородных рыцарей, которые возмущены тем, что делает Российская Федерация и российские военные в ходе специальной военной операции», - подытожил он.