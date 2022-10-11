Шац, Макаревич и Соловей оспорят статусы иноагентов в суде
Музыкант Андрей Макаревич*, телеведущий Михаил Шац* и политолог Валерий Соловей* подали в суд на Минюст РФ, чтобы оспорить решения о признании их иностранными агентами.
В пресс-службе Замоскворецкого районного суда Москвы иски Макаревича* и Соловья* зарегистрировали 10 октября. Карточка заявления Шаца* пока не опубликована на сайте инстанции, но глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал в соцсетях, что последний также подал аналогичный иск, пишет РИА Новости.
«Все трое оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит конституции, утверждают они», - отметил Павел Чиков.
Напомним, что Минюст признал Михаила Шаца* и Андрея Макаревича* иностранными агентами 2 сентября, Валерия Соловья* – 9 сентября.
* Физические лица, выполняющие функции иноагента.
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