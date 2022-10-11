Шац, Макаревич и Соловей оспорят статусы иноагентов в суде

15:47, 11 октября 2022, ПАИ

Музыкант Андрей Макаревич*, телеведущий Михаил Шац* и политолог Валерий Соловей* подали в суд на Минюст РФ, чтобы оспорить решения о признании их иностранными агентами.

В пресс-службе Замоскворецкого районного суда Москвы иски Макаревича* и Соловья* зарегистрировали 10 октября. Карточка заявления Шаца* пока не опубликована на сайте инстанции, но глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал в соцсетях, что последний также подал аналогичный иск, пишет РИА Новости.

«Все трое оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит конституции, утверждают они», - отметил Павел Чиков.

Напомним, что Минюст признал Михаила Шаца* и Андрея Макаревича* иностранными агентами 2 сентября, Валерия Соловья* – 9 сентября.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента.