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Об учрежденном в память спасения Александра II училище рассказали псковичам

Старый Псков. Фото: Telegram

О ремесленном Александровском училище, существовавшем некогда в Пскове, рассказал Telegram-канал «Архивный документ».

Учредили училище в память «спасения жизни государя императора 4 апреля 1866 года». Об этом свидетельствуют записи в «Докладе комиссии по рассмотрению проекта устава Александровской городской и земской ремесленной школы». В тот апрельский день в Александра II стрелял уроженец Саратовской губернии Дмитрий Каракозов. Пуля не достигла цели.

 В соответствии с уставом министра внутренних дел от 3 января 1868 года и было создано училище в Пскове. В него принимали мальчиков в возрасте от 7 лет, «лишенных средств к жизни».
 
Разместилось оно в доме инженера-технолога Ганне. Он же был директором училища, он же обучал детей. В августе 1871 года, как следует из протокола Псковской городской думы, в работе училища усмотрели недостатки. «Ученики этой школы вследствие запутанных денежных средств директора Ганне содержались и обучались очень дурно, находились в изорванной одежде и без обуви, учение шло безуспешно», следовало из документов.
 
Тогда же Псковское уездное земское собрание вышло к гордуме с предложением об объединении Александровской школы с земской. «По сему проекту школа вверялась управлению директора училищ и непосредственному – штатного смотрителя под председательством члена по выбору уездного земского собрания», читаем мы в докладе комиссии по рассмотрению устава.
 
С этого момента стали принимать мальчиков от 14 лет.  Им предлагалось освоить столярное и кузнечно-слесарное ремесла. На занятия ремеслами отводилось 8 –10 часов в день.
 
«Сверх ремесел ученики Александровской ремесленной школы обучаются Закону Божию, арифметике, черчению, русскому языку и пению; объем преподавания сих предметов соответствует курсу двухклассных сельских школ». В конце каждого учебного года следовало сдать экзамены.
 
Кстати, мастеров брали только «отличающихся хорошим поведением, честностью и знанием своего дела». За это им ничего не платили. Но зато «в вознаграждение за сие предоставляются в распоряжение мастеров устроенные земством на земле, принадлежащей Министерству народного просвещения, сапожная, колесная, столярная и кузнечно-слесарская мастерские со всеми находящимися в последних инструментами».

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