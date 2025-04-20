В Псковской области горят поля

19:57, 20 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области горят поля. На протяжении дежурных суток пожарные, практически не возвращаясь в пожарную часть, тушат поле за полем. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Только сошёл апрельский снег, как вновь нашлись те, кто поджигает сухую растительность. Некоторые считают, что это безобидное и даже полезное занятие, но на самом деле палы травы могут привести к серьёзным и даже катастрофическим последствиям», – отметили в пресс-службе и опубликовали видеоролик, в котором показан масштаб проблемы и усилия сотрудников МЧС по её устранению.

Напомним, особый противопожарный режим введён в десяти округах Псковской области. В период действия этого режима размер штрафа увеличивается до 20 тысяч рублей для физлиц.

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области призывают граждан не допускать неконтролируемого сжигания травы и мусора, не оставлять на открытой местности бутылки и другие потенциально опасные предметы, не оставлять детей без присмотра и рассказать им об опасности игр с огнём.

«Помните, что каждый пал травы – потенциальная угроза для окружающей среды и безопасности людей. Давайте вместе сделаем всё возможное, чтобы предотвратить эти опасные явления», – призвали жителей Псковской области.