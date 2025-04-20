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Общество

Звезда «Уральских пельменей» посетил Псковскую область

Участник шоу «Уральские пельмени» Максим Ярица посетил одно из великолукских бьюти-пространств, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: «По любви Beauty-пространство Великие Луки»

Максим Ярица родился в июне 1973 года в Казахстане, в городе Щучинске.

«Перед тем как попасть в команду, пытался ерепениться, хорохориться и кочевряжиться, но в результате был поставлен к стенке и расстрелян убедительной речью Дмитрия Соколова. <…> В команду попал по пути из Казахстана в МГУ, выйдя из поезда на перрон за пельмешками», – пишут на сайте «Уральские пельмени».

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