Звезда «Уральских пельменей» посетил Псковскую область

23:14, 20 апреля 2025, ПАИ

Участник шоу «Уральские пельмени» Максим Ярица посетил одно из великолукских бьюти-пространств, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Максим Ярица родился в июне 1973 года в Казахстане, в городе Щучинске.

«Перед тем как попасть в команду, пытался ерепениться, хорохориться и кочевряжиться, но в результате был поставлен к стенке и расстрелян убедительной речью Дмитрия Соколова. <…> В команду попал по пути из Казахстана в МГУ, выйдя из поезда на перрон за пельмешками», – пишут на сайте «Уральские пельмени».