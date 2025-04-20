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Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на предстоящей неделе, рассказали синоптики

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России на предстоящей неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

«На Северо-Запад будет поступать сырой и холодный воздух из акватории Баренцева моря. Время от времени пройдут дожди, местами на севере возможно со снегом. Днём на севере +1…+6 градусов, на юге – до +5…+10 градусов. В первые дни будет на 3–4 градуса теплее», – отметили в «Фобосе».

Ранее сообщалось, что кратковременные дожди и до +21 градуса прогнозируют в Псковской области 21 апреля.

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