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Общество

Весенние гуляния: Пасху отметили в Стругах Красных

Весенние гуляния, посвященные Пасхе, состоялись возле собора в Струга Красных, пишет газета «Струги».

Фото здесь и далее: газета «Струги»

«Его инициатором стал отец Дмитрий, который привлек к этому активистов и помощников – Александра Шпилевого, Анастасию Карпову, Татьяну Павлову и Евгения Василевича. У каждого из них была своя задача, с которой отлично справились. Народа собралось много. Родители с радостью пришли вместе с детишками, чтобы весело и радостно провести выходной день», – отметили в газете.

В рамках мероприятия, ведущие провели различные игры, эстафеты, а также состоялось катание яиц.

«В последнюю игру с радостью включились не только дети, но и взрослые. Все происходящее вызвало бурю эмоций. Ребята с азартом искали заветный ключ, чтобы открыть сундук с «сокровищами». А в нем нашли яйца, которые потом использовали в различных играх и конкурсах», – рассказали корреспонденты газеты.

Завершился праздник хороводом. Такое мероприятие в посёлке было организовано впервые.

Как проходила Пасха в Пыталовском, Дедовичском и Стругокрасненском округах можно увидеть в фоторепортаже по ссылке.

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