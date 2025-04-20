Весенние гуляния: Пасху отметили в Стругах Красных

23:57, 20 апреля 2025, ПАИ

Весенние гуляния, посвященные Пасхе, состоялись возле собора в Струга Красных, пишет газета «Струги».

«Его инициатором стал отец Дмитрий, который привлек к этому активистов и помощников – Александра Шпилевого, Анастасию Карпову, Татьяну Павлову и Евгения Василевича. У каждого из них была своя задача, с которой отлично справились. Народа собралось много. Родители с радостью пришли вместе с детишками, чтобы весело и радостно провести выходной день», – отметили в газете.

В рамках мероприятия, ведущие провели различные игры, эстафеты, а также состоялось катание яиц.

«В последнюю игру с радостью включились не только дети, но и взрослые. Все происходящее вызвало бурю эмоций. Ребята с азартом искали заветный ключ, чтобы открыть сундук с «сокровищами». А в нем нашли яйца, которые потом использовали в различных играх и конкурсах», – рассказали корреспонденты газеты.

Завершился праздник хороводом. Такое мероприятие в посёлке было организовано впервые.

Как проходила Пасха в Пыталовском, Дедовичском и Стругокрасненском округах можно увидеть в фоторепортаже по ссылке.