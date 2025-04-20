Более 13 тысяч жителей Псковской области приняли участие в пасхальных мероприятиях

19:28, 20 апреля 2025, ПАИ

В 71 населённом пункте Псковской области состоялись торжественные литургии и крестные ходы в 124 храмах и церквях, собравшие порядка 13 550 участников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь с 19 на 20 апреля в Псковской области прошли масштабные пасхальные мероприятия. Для обеспечения безопасности во время празднования были задействованы более 200 сотрудников органов внутренних дел, включая 120 представителей народных дружин. Благодаря слаженной работе полиции и добровольцев, все мероприятия прошли без нарушений общественного порядка, что позволило псковичам насладиться праздником в атмосфере спокойствия и радости, отметили в пресс-службе.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области















Кроме того, руководство Управления МВД России по Псковской области по доброй традиции посетило храм «Успения Божией Матери «с Пароменья», который является подшефным для ведомства. Они также поздравили клирика храма, иерея Виталия. В поздравлении было подчеркнуто, что полицейские всегда готовы поддерживать порядок и безопасность, особенно в такие значимые для верующих моменты. Сотрудники полиции пожелали всем прихожанам мира, добра и семейного благополучия.

Ранее сообщалось, что в обеспечение безопасности также приняли участие сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области.