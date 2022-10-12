Ровно 5 лет назад Михаил Ведерников возглавил Псковскую область

12:33, 12 октября 2022, ПАИ

Ровно пять лет назад - в 2017 году - указом президента Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

«Самый популярный вопрос после назначения – знал ли я о нем заранее», - говорил в одном из своих первых интервью Михаил Ведерников. «Честно, я уехал из Калининграда на неделю с небольшим, чтобы пройти обучение в рамках повышения квалификации. Планировал вернуться с новыми знаниями для работы, а вернулся в новом статусе за вещами», - сказал он.

До указа Михаил Ведерников был заместителем полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе. А еще ранее являлся заместителем полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.

На посту губернатора Псковской области Михаил Ведерников сменил Андрея Турчака, который возглавлял регион с 2009 года.