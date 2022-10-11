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Экономика

Псковские предприниматели получат гранты на 6 млн рублей

В Пскове состоялось второе в этом году рассмотрение заявок на предоставление грантов молодым и социальным предпринимателям. В итоге 12 из них получат грантовую поддержку: 9 – это молодые предприниматели, 3 – социально ориентированные проекты. Общая сумма поддержки составит почти 6 млн рублей, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Мероприятие проводится по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общий объем федеральных средств, выделенных региону на грантовую поддержку молодых и социальных предпринимателей, составляет более 24 млн рублей.

Сейчас в регионе проходит очередной прием заявок от молодых предпринимателей (до 25 лет включительно) на предоставление грантов субъектам МСП. С требованиями к участникам отбора и перечнем необходимых к предоставлению документов можно ознакомиться на сайте комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. Справки предоставляются по телефону 8 (8112) 29-97-29 (доб. 113).

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