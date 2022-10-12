Псковский врач-педиатр снялась в сериале для школьников

15:49, 12 октября 2022, ПАИ

Врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф снялась в первом профориентационном сериале для школьников «Билет в будущее». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов.

Героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, производство, наука и искусство и так далее.

В каждой серии зритель знакомится с личной историей труда и успеха. В отличие от традиционных развлекательных сериалов, «Билет в будущее» оказывает практическую пользу молодым зрителям и помогает взглянуть на профессии глазами увлеченных и успешных людей, отметили в фонде. География съемок сериала распространилась по всей европейской части России.

«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить с молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Героями первого сезона стали люди, которые могут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», - отметил директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Премьера сериала состоялась в Москве в конце сентября. На Новый Арбат в кинотеатр «Каро 11 Октябрь» посмотреть премьеру пришли 1500 школьников. В Псковской области сериал увидят около 2000 школьников из разных образовательных учреждений региона.