Закрыть ИП без электронной подписи могут мобилизованные псковичи

16:14, 12 октября 2022, ПАИ

Подать заявление о прекращении деятельности ИП мобилизованные предприниматели могут без электронной подписи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Для прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в особый период в связи с частичной мобилизацией можно представить в налоговые органы соответствующее заявление. Сделать это возможно в электронном виде с использованием онлайн-сервиса, размещённого на сайте ФНС России в разделе «Сервисы / Государственная онлайн-регистрация бизнеса / Индивидуальные предприниматели / Прекращаем деятельность». Он доработан и позволяет направить указанное заявление без электронной подписи и без дальнейшего личного взаимодействия заявителя с налоговым органом.



Для этого одновременно с указанным заявлением в налоговый орган направляются скан-образ или фотография страниц документа, удостоверяющего личность, на которых

содержатся сведения о выдаче документа, его серия и номер, фотография и фамилия, имя, отчество лица, которому принадлежит документ (паспорт гражданина Российской

Федерации или военный билет).



Кроме того, необходимо направить и собственное фото (селфи) заявителя вместе с этим документом, открытым на вышеуказанных страницах, для подтверждения личности. Документы по результатам рассмотрения указанного заявления в течение пяти рабочих дней отправляются по электронной почте, указанной при формировании заявления.