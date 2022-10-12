Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Общественная палата объявляет процедуру избрания нового члена палаты

Решением пленарного заседания Общественной палаты Псковской области от 04.10.2022 прекращены полномочия члена палаты Алеси Михайловны Михачевой в связи с избранием ее депутатом Псковской городской Думы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алеся Михачева была избрана членом Общественной палаты из числа кандидатов, представленных местными общественными организациями.

Согласно пункту 4 статьи 7 Закона Псковской области от 09.03.2017 № 1751-ОЗ «Об Общественной палате Псковской области» новый член Общественной палаты утверждается или избирается в том же порядке, в котором утверждался или избирался член Общественной палаты, полномочия которого прекращены.

В связи с прекращением полномочий Алеси Михачевой Общественная палата на своем сайте опубликовала новость о начале процедуры избрания нового члена палаты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 октября 2022

Выплаты семьям мобилизованных граждан не повлияют на другие меры соцподдержки
12 октября 2022

Общественная палата объявляет процедуру избрания нового члена палаты
12 октября 2022

Ровно 5 лет назад Михаил Ведерников возглавил Псковскую область
11 октября 2022

Псковский губернатор обсудил с главой Гдовского района планы развития муниципалитета
11 октября 2022

Себежский район подписал соглашение о приграничном сотрудничестве

11 октября 2022

Шац, Макаревич и Соловей оспорят статусы иноагентов в суде
11 октября 2022

О зависящих от Запада настроениях Зеленского заявил Лавров
09 октября 2022

Маршрут движения подорвавшегося на Крымском мосту грузовика установлен


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...