Общественная палата объявляет процедуру избрания нового члена палаты

19:54, 12 октября 2022, ПАИ

Решением пленарного заседания Общественной палаты Псковской области от 04.10.2022 прекращены полномочия члена палаты Алеси Михайловны Михачевой в связи с избранием ее депутатом Псковской городской Думы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алеся Михачева была избрана членом Общественной палаты из числа кандидатов, представленных местными общественными организациями.

Согласно пункту 4 статьи 7 Закона Псковской области от 09.03.2017 № 1751-ОЗ «Об Общественной палате Псковской области» новый член Общественной палаты утверждается или избирается в том же порядке, в котором утверждался или избирался член Общественной палаты, полномочия которого прекращены.

В связи с прекращением полномочий Алеси Михачевой Общественная палата на своем сайте опубликовала новость о начале процедуры избрания нового члена палаты.