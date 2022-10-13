Минстрой РФ считает необходимым продлить льготную ипотеку на новостройки

07:33, 13 октября 2022, ПАИ

Минстрой России полагает целесообразным продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7 % после 2022 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«При этом надо будет исходить из результатов практической реализации и принимать совместное решение с правительством РФ», — добавили в ведомстве.

Сейчас спрос на жильё падает — до 12 % на вторичное жилье и до 23 % на первичное, а предложение растёт, об этом сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По мнению совладельца группы «Родина» Владимира Щекина, спрос пока будет оставаться низким. Большое значение сыграет вероятное решение о продлении программы льготной ипотеки на новостройки. Если оно не будет принято, то может произойти резкий всплеск сделок в последние месяцы этого года, добавил он.

«С одной стороны, действующая ключевая ставка ЦБ в 7,5 % дает возможность для достаточно выгодных предложений и без участия государства, а в условиях беспрецедентного давления на экономику РФ со стороны стран Запада важно, чтобы сбалансированный бюджет выполнял и решал все социальные задачи. С другой стороны, строительная отрасль — одна из ключевых, и программа льготной ипотеки — мера, стимулирующая спрос, направленный на ее поддержку», — сказал Александр Якубовский.