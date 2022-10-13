Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Инфляция в Псковской области замедлилась до 13,76%

До 13,76 % замедлилась инфляция на все товары и услуги в Псковской области в сентябре. Месяцем ранее она составляла 14,72 %, еще раньше – 15,50 %. Это следует из данных, опубликованных на сайте отделения Банка России по региону. 

Базовая инфляция составила 16,73 %, на 1,07 процентных пункта меньше, чем в прошлом месяце. В августе она достигала порядка 17,8 %, в июле – 18,46 %.

Продовольственная инфляция в Псковской области в сентябре замедлилась до 13,79 % (в августе было зафиксировано 15,32 %). Больше всего подешевел сахар (с 45,84 % до 36,81 %), мясные продукты (с 13,03 % до 10,91 %), молочная продукция (с 26,55 % до 22,73 %), чай, кофе и какао (с 23,66 % до 19,49 %). 

Зафиксирован рост цен на рыбу (15,38 % против 16,03 %) и на макаронные и крупяные изделия (26,14 % против 28,21 %).

Что касается непродовольственных товаров, то инфляция составила 17,52% (в августе было 18,34 %). С 28,07 % до 23,87 % за месяц снизилась инфляция на парфюмерно-косметические товары. Также подешевели трикотажные изделия (6,02 % против 4,45 %) и моющие и чистящие средства (22,27 % против 19,27 %).

Подорожали на 1,04 п.п. компьютеры, с 9,48 % до 9,75 % повысились цены на инструменты и оборудование. 

Небольшое снижение инфляции зафиксировано и в сфере услуг в Псковской области: с 8,46 % инфляция замедлилась до 8,34 %. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 октября 2022

Инфляция в Псковской области замедлилась до 13,76%
13 октября 2022

Экономист рассказала, кому положены доплаты за «плодотворную работу»
13 октября 2022

Почти до 80% вырос платёж по ипотеке за два года в России
13 октября 2022

Минстрой РФ считает необходимым продлить льготную ипотеку на новостройки
12 октября 2022

Где уточнить информацию о получении мер поддержки, рассказал Михаил Ведерников
12 октября 2022

Псковичи стали чаще брать сельскую ипотеку
12 октября 2022

Новые многоэтажки появятся на Запсковье
12 октября 2022

О ситуации на рынке жилья после мобилизации рассказал псковский эксперт

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...