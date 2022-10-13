Инфляция в Псковской области замедлилась до 13,76%

11:23, 13 октября 2022, ПАИ

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До 13,76 % замедлилась инфляция на все товары и услуги в Псковской области в сентябре. Месяцем ранее она составляла 14,72 %, еще раньше – 15,50 %. Это следует из данных, опубликованных на сайте отделения Банка России по региону.

Базовая инфляция составила 16,73 %, на 1,07 процентных пункта меньше, чем в прошлом месяце. В августе она достигала порядка 17,8 %, в июле – 18,46 %.

Продовольственная инфляция в Псковской области в сентябре замедлилась до 13,79 % (в августе было зафиксировано 15,32 %). Больше всего подешевел сахар (с 45,84 % до 36,81 %), мясные продукты (с 13,03 % до 10,91 %), молочная продукция (с 26,55 % до 22,73 %), чай, кофе и какао (с 23,66 % до 19,49 %).

Зафиксирован рост цен на рыбу (15,38 % против 16,03 %) и на макаронные и крупяные изделия (26,14 % против 28,21 %).

Что касается непродовольственных товаров, то инфляция составила 17,52% (в августе было 18,34 %). С 28,07 % до 23,87 % за месяц снизилась инфляция на парфюмерно-косметические товары. Также подешевели трикотажные изделия (6,02 % против 4,45 %) и моющие и чистящие средства (22,27 % против 19,27 %).

Подорожали на 1,04 п.п. компьютеры, с 9,48 % до 9,75 % повысились цены на инструменты и оборудование.

Небольшое снижение инфляции зафиксировано и в сфере услуг в Псковской области: с 8,46 % инфляция замедлилась до 8,34 %.