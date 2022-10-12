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Спорт

Сотрудник идрицкой колонии выиграл турнир по панкратиону

Заместитель начальника отдела безопасности исправительной колонии №3 в поселке Идрица Себежского района Никита Степанов стал победителем Всероссийского турнира по спортивной борьбе панкратион «Кубок Александра Невского». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Соревнования проходили в Пскове. Участие в них приняли более 130 спортсменов из Псковской области, Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Иваново, Тулы, Москвы и Великого Новгорода. Все участники были разделены по весовым и возрастным категориям. Сотрудник уголовно-исполнительной системы выступал в весовой категории до 84 килограмм.

По итогам проведенных боёв он одержал победу в своей группе, подтвердив звание кандидата в мастера спорта. Для Никиты Степанова это не первое успешное выступление. В 2019 году он выиграл чемпионат города Пскова, в 2020 году стал золотым призером на соревнованиях Псковской области. Кроме того, он дважды занимал первые места на турнирах Северо-Западного федерального округа – в 2020 и 2021-м.

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