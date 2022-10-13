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Происшествия

Глухонемого псковича разыскивает полиция

Полиция разыскивает жителя Пскова Романа Васильева 1977 года рождения, который отсутствует по месту жительства с 17 декабря 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области. 

                                       Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, темные, с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым. 

Мужчина был одет в темную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, сапоги утепленные, короткие с темным основанием и голенищем зеленого цвета, с окраской в виде пятен.

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову обращаются к псковичам, обладающим любой информацией о местонахождении Романа Васильева, с просьбой позвонить по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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