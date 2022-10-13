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Общество

Полиция просит псковичей сообщить, где торгуют наркотиками

Второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдёт на территории Псковской области с 17 по 28 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Организатором мероприятия выступает Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. В ведомстве отмечают, что акция направлена на привлечение широкой общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ. Специалисты службы проведут проверку информации, поступающей от граждан; дадут разъяснения по вопросам, связанным с лечением и реабилитацией наркозависимых.

Полиция призывает жителей области проявить бдительность и принять активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

Чтобы оказать содействие органам внутренних дел в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, нужно обратиться в УМВД России по Псковской области или территориальные органы МВД России на районном уровне. Информацию можно передать по телефону доверия - (8112) 59-22-33; в дежурную часть УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49; по круглосуточному телефону филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии - (8112) 56-60-16; через сайт УМВД России по Псковской области. Конфиденциальность гарантируется, заключили в ведомстве.

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