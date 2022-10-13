Правительство планирует повысить эффективность российской энергосистемы

14:31, 13 октября 2022, ПАИ

Правительство запустит новый механизм для повышения эффективности национальной энергосистемы, сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил надежность российской энергосистемы, ее способность обеспечивать гарантированные поставки и поддерживать высокий уровень бесперебойной работы всего сетевого хозяйства.

В настоящее время правительство планирует ввести для участников оптового рынка электроэнергии новый механизм по управлению режимом потребления. Таким образом будет обеспечена более равномерная нагрузка на энергосистему благодаря сглаживанию ее роста в пиковые часы.

«Важно, что это поможет экономить значительные средства ключевым секторам, в том числе крупным промышленным предприятиям», – отметил Михаил Мишустин.

Также для повышения эффективности национальной энергосистемы некоммерческому партнерству «Совет рынка», объединяющему всех участников отрасли, будут предоставлены дополнительные полномочия, что усилит механизмы саморегулирования внутри системы.