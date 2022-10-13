Митрополит Тихон принял участие в заседании Священного синода

16:37, 13 октября 2022, ПАИ

Участие в заседании Священного синода Русской православной церкви принял митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом сообщается в группе Псковской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие прошло в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу заседания Священного синода РПЦ.

«Мы переживаем очень важный исторический момент, и Церковь, как миротворческая сила, как сила, которой дана благодать Божия для умиротворения людей, для укрепления духовной жизни, должна сегодня усилить молитву за все страны, которые составляют каноническую территорию Русской православной церкви», — заявил Святейший владыка, пишет официальный сайт Московского патриарха.

Он также отметил, что церковь будет трудиться для того, чтобы те конфликты, которые, к сожалению, уже стали реальностью, не привели к последствиям, которые могут самым тяжелым образом «отразиться на жизни наших народов».