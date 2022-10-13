Некачественное лекарство для животных обнаружили в Псковской области

17:57, 13 октября 2022, ПАИ

Некачественный лекарственный препарат для ветеринарного применения выявили в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В августе в Порхове в организации, которая осуществляет розничную торговлю медицинскими препаратами, в том числе и для ветеринарного применения, был проведён отбор образца лекарственного препарата «Мультивит + Минералы» (раствор для инъекций для профилактики и лечения гиповитаминозов, болезней обмена веществ у животных и птиц). Лабораторное исследование показало несоответствие раствора для инъекций требованиям качества по показателю «количественное содержание ретинола».

«Результаты лабораторных испытаний были размещены во ФГИС «Сирано». Данная информационная система предназначена для оповещения всех заинтересованных лиц и организаций при выявлении небезопасных, не соответствующих установленным требованиям подконтрольных грузов для обеспечения эффективности и завершенности мер ветеринарного надзора и контроля», - говорится в сообщении.



В связи с нарушением ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в адрес организации «Аптекарь» направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Ведомство предложило изъять из обращения и утилизировать некачественный лекарственный препарат. В течение 10 дней после получения информации о несоответствии продукции организация должна принять меры и проинформировать органы государственного контроля.