Малообеспеченным и многодетным семьям Псковской области федеральная власть выделит 326 млн рублей

19:53, 13 октября 2022, ПАИ

Псковская область дополнительно получит из федерального бюджета более 326 млн рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным и многодетным семьям. Распоряжения о выделении средств подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщил сайт Правительства Псковской области.

Так, более 295 млн рублей будет направлено для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.

Эти пособия были введены Указом Президента РФ в 2020 году. В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Более 32 млн рублей пойдут на обеспечение ежемесячными выплатами многодетных семей, нуждающихся в поддержке. Размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Необходимость дополнительного финансирования связана с индексацией величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года, что увеличило количество семей, которым полагается господдержка.