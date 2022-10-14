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Происшествия

Приютивший мужчину пскович остался без телефона и документов

Приютивший мужчину пскович остался без телефона и документов. Приговором Псковского городского суда молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в мае потерпевший увидел на улице мужчину, которому фельдшеры оказывали скорую медицинскую помощь. Потерпевший также предложил ему свою помощь: отвел домой и разрешил переночевать. Следующей ночью, когда хозяин квартиры спал, мужчина забрал его мобильный телефон и рюкзак документами и ушел. Затем злоумышленник продал похищенный телефон стоимостью 6100 рублей за 600 рублей, а на вырученные деньги купил алкоголь.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 4 месяца.

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