Явка обязательна: депутаты Псковской городской Думы проходят обучение

09:53, 14 октября 2022, ПАИ

Новоиспеченных парламентариев руководители структурных подразделений аппарата Псковской городской Думы ознакомили с принципами работы муниципальной власти, правами и обязанностями народных избранников. В стенах гордумы прошло первое, установочное обучение.

От теории к практике

К мероприятию депутаты подошли ответственно: несмотря на вечернее время, свободных мест в зале заседания не было. Кто не смог прийти сам, прислал помощника, но большинство присутствовали лично.

«В моем понимании депутатская работа начинается тогда, когда человек знает предмет своей деятельности, - обратился к собравшимся председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. - То есть он должен знать, что делать, как делать и с кем делать. Это, наверное, главное. Занятия рассчитаны на то, чтобы вы понимали, что и как делать, и практические знания могли применить на практике», - обратился к собравшимся председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Он сообщил парламентариям, что такие занятия будут проводиться каждый месяц. Темы самые разные, заявлять их могут и сами депутаты. Теоретические курсы будут чередоваться с практическими. «Сегодня занятие у нас по теории. Но будут и практические занятия, когда мы будем выезжать в округа, посещать муниципальные предприятия и организации», - пояснил он.

Установочное обучение началось с вопроса о структуре Устава муниципального образования «Город Псков» и регламенте Псковской городской Думы. Начальник отдела по правовым вопросам, нормотворческой деятельности и анализу финансово-экономического развития аппарата Псковской городской Думы Дмитрий Иванов рассказал, что Устав состоит из 7 глав, но самые ценные для депутатов — 2, 3 и 4. Во второй главе речь идет о вопросах местного значения, их больше сорока. Среди них - формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его исполнением; установление, изменение и отмена налогов; владение, пользование и распоряжение имуществом и ряд других. Третья глава Устава определяет формы, порядок и гарантии участия населения в осуществлении местного самоуправления. «Это довольно обширный и важный раздел, поэтому при желании можно провести отдельное занятие, чтобы коснуться всех основных моментов», - предложил Дмитрий Иванов.

Четвертая глава рассказывает об органах местного самоуправления и должностных лицах. В структуре их четыре: Псковская городская Дума, глава муниципального образования, администрация Пскова и контрольно-счетная палата. Подробнее Дмитрий Иванов остановился на полномочиях Псковской городской Думы и обязанностях депутатов. Он напомнил парламентариям о соблюдении 273-ФЗ, в котором речь идет о ежегодном предоставлении сведений о доходах. «Прошу подходить к заполнению документов тщательно, потому что сведения проверяются прокуратурой и в случае их несоответствия выносится акт прокурорского реагирования, он поступает в Думу и рассматривается по каждому депутату отдельно. Меры воздействия могут быть самые разные, вплоть до досрочного прекращения полномочий», - предостерег собравшихся начальник отдела.

Главные вопросы

Рассказывая о регламенте Псковской городской Думы, Дмитрий Иванов обратил внимание депутатов на работу комитетов. Пояснил, что создаются они для предварительного рассмотрения проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступающих в Думу. Решения, на них принимаемые, носят рекомендательный характер.

«Депутаты обязаны присутствовать на заседаниях комитетов, выполнять поручения председателя Думы и участвовать в подготовке вопросов к рассмотрению», - рассказал он, добавив, что парламентарии в свою очередь могут вносить замечания и предложения, участвовать в прениях, задавать вопросы и выступать со своим обоснованным мнением.

Об организации депутатских слушаний, депутатского часа и установочного обучения депутатов Псковской городской Думы парламентариям рассказал начальник отдела обеспечения деятельности Псковской городской Думы аппарата гордумы Алексей Саух. В своем выступлении особое внимание он уделил депутатскому часу, на котором рассматриваются значимые и имеющие проблемный характер вопросы. В качестве примера привел установку палаток для ремесленников. Вопрос этот обсуждался и был решен в ходе депутатского часа.

Говоря об установочном обучении, Алексей Саух отметил, что присутствие депутатов обязательно.

На первом установочном обучении зашла речь и о наградной политике. Начальник отдела работы с обращениями граждан и организаций и кадровой работы аппарата Псковской гордумы Светлана Стельмашенок рассказала, что наград несколько: почетная грамота, благодарственное письмо, медаль «За заслуги перед Псковом» и звание «Почетный гражданин города Пскова». Чтобы получить каждую последующую награду, как правило, надо быть удостоенным предыдущей. Иными словами, действует ступенчатая система награждения.

Актуальная тема для депутатов — помощники. По словам Светланы Стельмашенок, этот вопрос подробно изложен в решении Думы № 380 от 18 апреля 2008 года. Согласно документу, депутат может иметь до 10 помощников. С каждым, как работающим на оплачиваемой, так и на общественной (неоплачиваемой) основе, заключается трехсторонний договор. «Вопрос о заключении договора подлежит обязательному предварительному рассмотрению на комиссии, - отметила она. - Комиссия проводит тщательный анализ личности кандидата. Бывали случаи, когда и отказывали».

Светлана Стельмашенок рассказала, кто может стать помощником, какие у него права и обязанности. Особо обратила внимание на тот факт, что помощник не может использовать свое удостоверение в целях, не связанных с деятельностью депутата.

Рука помощи

Оживление среди депутатов вызвал вопрос о работе с обращениями граждан. Они интересовались, как реагировать, если люди пишут в соцсетях, нужно ли отвечать, если сообщение содержит нецензурную лексику, если обратившийся не оставил никаких своих данных. «Не забывайте, что ответить на письменное обращение гражданина вы должны в тридцатидневный срок, - напоминала парламентариям Светлана Стельмашенок. - Граждане, не получив ответа вовремя, обращаются в прокуратуру».

Вопросы к спикерам возникли не только у новоиспеченных депутатов, но и у тех, кто в Думе не первый срок. Юлия Пожидаева интересовалась, как муниципалитет осуществляет контроль за землей, выданной в аренду. Рассказала, что владелец павильона цветов никак не хочет благоустраивать территорию вокруг, и она, как депутат, уже не знает, к кому еще обратиться, чтобы вопрос решить. Дмитрий Иванов предложил ей свою помощь, а Александр Гончаренко напомнил, что депутаты могут обращаться в юридический отдел Думы, где тоже готовы помочь.

Депутаты уточняли, какие вопросы можно выносить на депутатский час, можно ли претендовать на награды, имея двойное гражданство, чем отличается почетная грамота от благодарственного письма.

«Когда мы проводили избирательную кампанию, мы встречались с очень большим количеством граждан, и они нам давали свои наказы, - прокомментировала первое занятие депутат гордумы Наталья Юрченко. - Сейчас наступила та пора, когда ты уже как депутат обязан эти наказы исполнять, а для этого есть целые процедуры и достаточно сложный механизм. В рамках установочного обучения нам рассказали, каким образом мы должны оформлять, в том числе, документооборот, каким образом общаться и взаимодействовать».