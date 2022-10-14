1 500 банок тушёнки отправил призывникам пыталовский комбинат

16:31, 14 октября 2022, ПАИ

Гуманитарную помощь мобилизованным военнослужащим оказали руководство и коллектив Пыталовского мясоперерабатывающего комбината. Они изготовили для призывников 1500 банок свиной тушёнки. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

«Мы подумали, чем можем помочь нашим бойцам? Колбаса — у нас скоропортящийся продукт, поэтому было принято решение сделать для них специальный заказ — тушенку за свой счёт, своими силами. Получилось у нас сто коробок свиной тушёнки по 15 банок в каждой. 1500 банок уйдёт нашим солдатам в помощь и поддержку, чтобы они знали, что мы помним о них, любим и ждём», - отметила главный бухгалтер предприятия Светлана Ракитова.

Груз доставили в пыталовский пункт сбора. Разгрузить его помогли волонтёры, поисковики и ученики Пыталовской средней школы. В ближайшее время помощь отправится в Ресурсный центр Пскова и далее по назначению.

Отмечается, что ранее сотрудники передали для жителей Донецка и Луганска тонну муки.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.