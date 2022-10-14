Псковские предприниматели презентовали свои бизнес-идеи в рамках проекта «Инвестиционные сессии»

21:58, 14 октября 2022, ПАИ

14 октября в Пскове прошла встреча в рамках Всероссийского проекта «Инвестиционные сессии» от «Росмолодёжь.Бизнес», где предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет презентовали свои идеи экспертам и инвесторам. В сессии приняли участие свыше 30 предпринимателей.

Проект запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства, которая включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и даёт возможность молодёжи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития. Перед презентацией участники проходят подготовку, обучаются дистанционно навыку публичных выступлений, который пригодится на защите проектов перед инвесторами.

После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

По итогам презентации бизнеса трое участников получили денежные призы от инвестиционного фонда «ISLA».

Среди проектов-победителей оказались сервис бизнес-бондинга,позволяющий связать между собой субъекты бизнеса, творческое пространство для сварщиков, столяров, маляров и слесарей и бизнес в сфере красоты.

«Инвестиционные сессии» реализуются треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. «Инвестиционные сессии» будут развиваться и продолжат работу в 2023 году.