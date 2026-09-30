«Первый Псковский» развернёт выездную студию на форуме по брендингу

09:39, 30 сентября 2026, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» выступит информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии, сообщает телеканал. Форум пройдёт в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов.

Студия расположится в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». На форум соберутся представители федеральных и региональных органов власти, туристско-информационных центров, бизнеса, экспертов по брендингу и студенческого сообщества.

Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. В числе планируемых гостей выездной студии – ведущие эксперты отрасли: Василий Дубейковский (CityBranding), Кермен Манджиева (международный эксперт по стратегическим коммуникациям), Роман Левшин (АНО «Национальные приоритеты»), Инна Пехова (ОСИГ), Сергей Леликов (РАНХиГС), Ксения Наумова («РЖД Тур»), Юлия Железняк («Мастерская гостеприимства»), Андрей Сулейков (киберпутеводитель «Это моя земля»), Константин Анучин (Ассоциация малых туристических городов), Рагнар Загреднюк (ТИЦ Владимирской области), Ольга Зиналиева (журналист, эксперт по медиа) и другие.

Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Напоминаем, что выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области.

Выездная студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга. «Эксклюзивные интервью, прямые включения и аналитика – всё это ждёт вас в ближайшие два дня», – сообщили представители телеканала.