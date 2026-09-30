Жители Псковской области получают налоговые уведомления новым способом

12:09, 30 сентября 2026, ПАИ

Жители Псковской области с этого года получают уведомления о начисленных имущественных налогах преимущественно в электронном виде – через личный кабинет налогоплательщика и портал «Госуслуги». Изменения предусмотрены федеральным законодательством.

С 1 августа 2026 года налоговые органы могут направлять уведомления в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг. Бумажные документы продолжат направлять тем налогоплательщикам, которые не подключены к электронным сервисам или не дали согласия на получение уведомлений через «Госуслуги», рассказали корреспонденту ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

По данным, представленным Управлением ФНС России по Псковской области, в 2026 году налоговые уведомления планируется направить в общей сложности 305,6 тысячи жителей региона. Общая сумма исчисленных налогов составит 1,387 млрд рублей.

В том числе уведомления по транспортному налогу получат 271,6 тысячи человек, по земельному – 34,1 тысячи человек.

В 2025 году налоговые уведомления получили 309,5 тысячи жителей Псковской области, сумма начислений составила 1,2571 млрд рублей. Тогда только 175,8 тысячи уведомлений были сформированы в электронном виде, ещё 133,6 тысячи – направлены на бумажном носителе.

Уплатить имущественные налоги за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.