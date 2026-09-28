Псковская область показала технологии импортозамещения на выставке «ПРОреставрацию»

13:57, 28 сентября 2026, ПАИ

Представители Фонда инвестиционного развития Псковской области приняли участие в V профильной выставке «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». Об этом ПАИ сообщили в фонде.

В рамках деловой программы директор департамента проектной деятельности и развития территорий Елена Федотова выступила на сессии «Приспособление объектов культурного наследия для современного использования».

В ходе сессии обсудили, как сегодня адаптировать памятники архитектуры под современные функции без ущерба для их исторической ценности, какие механизмы поддержки и инструменты инвестирования доступны в Псковской области, а также почему импортозамещение в реставрационных материалах – это не только экономика, но и сохранение технологического суверенитета отрасли.

Эксперты фонда отметили, что участие в подобных мероприятиях – это прямой диалог с профессиональным сообществом, реставраторами, инвесторами и производителями. Псковская область – регион с уникальным историческим наследием, поэтому главная задача заключается в том, чтобы это наследие не просто сохранялось, а работало на развитие территории.