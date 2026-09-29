Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Псковской области получили уведомления на уплату налогов за 2025 год

Налогоплательщикам – физическим лицам Псковской области разослали налоговые уведомления для уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами. Уплатить их необходимо не позднее 1 декабря 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

Фото: ПАИ

С этого года действует новый порядок получения налоговых уведомлений. Изменения в налоговое законодательство внесены федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ.

Для граждан, имеющих подтверждённую учётную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале «Госуслуги», уведомление об уплате имущественных налогов будет автоматически размещено в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Гражданам, которые пользуются «Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте ФНС России, по-прежнему будут поступать уведомления в электронном виде на данный ресурс.

Всего уведомления получат почти 306 тысяч жителей региона. Из них более 271 тысячи получат уведомления в электронном виде на портале «Госуслуги» или через «Личный кабинет» на сайте ФНС России. И только 34 тысячам налогоплательщиков Псковской области уведомления направят заказным письмом по месту жительства.

Всего жителям Псковской области в 2026 году предстоит уплатить 1 млрд 388 млн рублей имущественных налогов. В эту сумму также включён налог на доходы физических лиц, в том числе не удержанный налоговыми агентами, по совокупно полученному гражданами доходу за 2025 год с применением прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ, с доходов в виде выигрышей, процентов по вкладам в российских банках, превышающих необлагаемый доход и другие.

Налоговые уведомления не направляются в следующих случаях:

  • при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта от уплаты налогов на имущество;
  • если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 300 рублей (за исключением случаев, когда истекает трёхлетний срок направления уведомления).

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России действует промостраница «Налоговое уведомление 2026 года», где размещены ответы на самые распространенные вопросы, связанные с получением и исполнением налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



29 сентября 2026

Борис Елкин обратился к псковичам после избрания председателем Законодательного Собрания VIII созыва
29 сентября 2026

Студенты и сотрудники Дедовичского многопрофильного техникума привились от гриппа
29 сентября 2026

Строительство Северного обхода Пскова и ремонт дорог обсудили на «Серебряном дожде». Главное
29 сентября 2026

На фестивале в Печорах гости узнали о культуре сето, казачестве и армянских традициях
29 сентября 2026

«Титан-Полимер» получил патент на новый композиционный материал для производства БОПЭТ-плёнки
29 сентября 2026

​Станислав Стармолотов сообщил, сколько дорог приведут в нормативное состояние в 2026 году
29 сентября 2026

Девушка-механизатор из Псковской области поборется за звание лучшего в профессии
29 сентября 2026

Более 30 организаций представят вакансии на осенней ярмарке трудоустройства в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...