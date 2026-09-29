Жители Псковской области получили уведомления на уплату налогов за 2025 год

16:42, 29 сентября 2026, ПАИ

Налогоплательщикам – физическим лицам Псковской области разослали налоговые уведомления для уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами. Уплатить их необходимо не позднее 1 декабря 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

С этого года действует новый порядок получения налоговых уведомлений. Изменения в налоговое законодательство внесены федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ.

Для граждан, имеющих подтверждённую учётную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале «Госуслуги», уведомление об уплате имущественных налогов будет автоматически размещено в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Гражданам, которые пользуются «Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте ФНС России, по-прежнему будут поступать уведомления в электронном виде на данный ресурс.

Всего уведомления получат почти 306 тысяч жителей региона. Из них более 271 тысячи получат уведомления в электронном виде на портале «Госуслуги» или через «Личный кабинет» на сайте ФНС России. И только 34 тысячам налогоплательщиков Псковской области уведомления направят заказным письмом по месту жительства.

Всего жителям Псковской области в 2026 году предстоит уплатить 1 млрд 388 млн рублей имущественных налогов. В эту сумму также включён налог на доходы физических лиц, в том числе не удержанный налоговыми агентами, по совокупно полученному гражданами доходу за 2025 год с применением прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ, с доходов в виде выигрышей, процентов по вкладам в российских банках, превышающих необлагаемый доход и другие.

Налоговые уведомления не направляются в следующих случаях:

при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта от уплаты налогов на имущество;

если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 300 рублей (за исключением случаев, когда истекает трёхлетний срок направления уведомления).

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России действует промостраница «Налоговое уведомление 2026 года», где размещены ответы на самые распространенные вопросы, связанные с получением и исполнением налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ.