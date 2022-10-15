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Происшествия

Полиция разыскивает пропавшего псковича

Фото: УМВД России по Псковской области

Псковская полиция разыскивает Баранова Геннадия Борисовича, 1960 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Местонахождение этого жителя деревни Гверздонь Псковского района неизвестно с 1 июня 2020 года, когда он находился на территории областного центра.

Приметы: на вид 65 – 70 лет, рост 165 – 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет: куртка чёрная, брюки белые, сандалии тёмные.

 

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