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Общество

Россияне стали чаще интересоваться ипотекой после начала мобилизации

Россияне после начала частичной мобилизации стали на треть чаще интересоваться условиями и предложениями по ипотеке, но при этом выходить на сделку не спешат, говорится в исследовании финансовой экосистемы Unicom, сообщает агентство «Прайм».

«За две недели, с 21 сентября по 5 октября, по сравнению с предыдущими неделями количество тех, кто узнавал условия по ипотеке и изучали предложения от кредиторов, выросло на 29%», — сказано в исследовании.

Интерес россиян пока ограничивается изучением условий кредитов на вторичное жилье. Выходить на сделку они пока не готовы, «ожидая некоторой стабилизации ситуации», отмечается в исследовании.

При этом за период с 24 февраля по 10 марта аналитики фиксировали снижение интереса к ипотеке более чем на 40%.

Также аналитики провели опрос среди 1500 совершеннолетних россиян из 53 регионов страны и выяснили, что 70% потенциальных покупателей недвижимости привлекло снижение цен.

При этом около 80% опрошенных смотрели предложения именно на вторичном рынке, где стоимость снизилась сильнее всего. Это произошло за счет собственников, которые были заинтересованы в срочной продаже недвижимости и выставляли ее с дисконтом в 30 – 40%.

 

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