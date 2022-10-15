Центробанк будет выдавать разрешения на вывоз наличной валюты
Центральный банк РФ получил полномочия по выдаче разрешений на вывоз из страны наличной иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в субботу. Об этом сообщает ТАСС.
Вывоз из РФ наличной валюты свыше 10 тыс. долларов был запрещен в начале марта.
В новом указе президент предоставил Центробанку полномочие по выдаче разрешений на вывоз таких сумм. Как указано в документе, выдача разрешений «осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка РФ»
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