Центробанк будет выдавать разрешения на вывоз наличной валюты

16:58, 15 октября 2022, ПАИ

Центральный банк РФ получил полномочия по выдаче разрешений на вывоз из страны наличной иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в субботу. Об этом сообщает ТАСС.

Вывоз из РФ наличной валюты свыше 10 тыс. долларов был запрещен в начале марта.

В новом указе президент предоставил Центробанку полномочие по выдаче разрешений на вывоз таких сумм. Как указано в документе, выдача разрешений «осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка РФ»