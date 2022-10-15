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Политика

В США заявили о смене стратегии по отношению к Украине

Фото: AP Photo / Charles Dharapak

Сменить политический курс по Украине из-за истощения запасов оружия будут вынуждены в США. Об этом заявил в интервью Fox News старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

По словам специалиста, он собрал информацию об оставшихся запасах оружия в Соединенных Штатах и промышленных мощностях страны, а также получил сведения из источника в администрации президента Джо Байдена. Данные говорят о том, что американские военные склады пустеют, а установок HIMARS, «Джавелинов» и гаубиц M777 становится всё меньше, сообщает РИА Новости.

Как уточнил эксперт, истощение запасов приведет к тому, что США начнут экспортировать менее качественные виды вооружений либо вовсе замедлят поставки.

«Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения», — добавил он.

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