Киевские власти заявили, что спрятали объекты под «антидроновым» куполом
Особо важные объекты инфраструктуры Киева фрагментарно защищены «антидроновым куполом». Об этом заявил советник городского главы Юрий Зозуля. Власти города совместно со специалистами НАТО работают над созданием и расширением щита.
«Фрагментарно купол уже работает в Киеве, особо важные объекты охраняются антидроновыми системами. Она раскидана как мобильная связь – по сотам, – берутся особо важные объекты, для нас сейчас это электростанции, гидроэлектростанции», – рассказал Зозуля в эфире телеканала ТСН.
По его словам, ударные дроны не рассчитаны на перехват других беспилотников, их функционал ограничен контролем периметра территорий и отдельного транспорта, который может потенциально представлять опасность на дамбах.
Концепция развития такой системы защиты, как отметил Зозуля, зависит от финансирования, а на её внедрение требуются десятилетия. Однако, по его словам, киевские власти рассчитывают получить завершенный купол уже «за пару лет».
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя «армия дронов» для помощи военным, чтобы «закрыть» линию фронта протяженностью в 2 470 километров, сообщает РИА Новости.
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