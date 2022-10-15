Киевские власти заявили, что спрятали объекты под «антидроновым» куполом

22:55, 15 октября 2022, ПАИ

Особо важные объекты инфраструктуры Киева фрагментарно защищены «антидроновым куполом». Об этом заявил советник городского главы Юрий Зозуля. Власти города совместно со специалистами НАТО работают над созданием и расширением щита.

«Фрагментарно купол уже работает в Киеве, особо важные объекты охраняются антидроновыми системами. Она раскидана как мобильная связь – по сотам, – берутся особо важные объекты, для нас сейчас это электростанции, гидроэлектростанции», – рассказал Зозуля в эфире телеканала ТСН.

По его словам, ударные дроны не рассчитаны на перехват других беспилотников, их функционал ограничен контролем периметра территорий и отдельного транспорта, который может потенциально представлять опасность на дамбах.

Концепция развития такой системы защиты, как отметил Зозуля, зависит от финансирования, а на её внедрение требуются десятилетия. Однако, по его словам, киевские власти рассчитывают получить завершенный купол уже «за пару лет».

Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя «армия дронов» для помощи военным, чтобы «закрыть» линию фронта протяженностью в 2 470 километров, сообщает РИА Новости.