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Политика

В Белоруссию прибывает российская авиационная составляющая региональной группировки

В Белоруссию из России начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск Союзного государства, сообщает белорусское министерство обороны.

«В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Минска. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.

В республику начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в белорусско-российскую региональную группировку войск. Начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что численность российской части региональной белорусско-российской группировки войск составит чуть менее 9 тысяч человек, передислокация займет несколько дней. Основу региональной группировки войск составит белорусская армия по штату мирного времени.

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