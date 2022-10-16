В акции «Письмо солдату» приняли участие обучающиеся из Островского районе

20:21, 16 октября 2022, ПАИ

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Обучающиеся образовательных учреждений Островского района приняли участие в акции «Письмо солдату», сообщает газета «Островские вести».

В средней школе №1 к участию в акции «Письмо солдату» присоединились обучающиеся 1а и 2в классов.

Первоклассники нарисовали рисунки, кто-то сам, а кто-то с помощью своих родителей, написали слова благодарности и поддержки нашим защитникам.

С гуманитарной помощью воинам Российской Армии будут отправлены их письма и письма обучающихся 2в класса. Ребята очень старались, письма писали от души.

«Обучающиеся писали искренние пожелания добра воинам, стойкости и смелости, победы. В каждом письме были слова благодарности за то, что живëм под мирным небом благодаря защитникам Отечества», – сказала учитель Наталья Михайлова.