Назван срок подготовки мобилизованных перед отправкой в зону СВО

21:55, 16 октября 2022, ПАИ

Срок подготовки мобилизованных граждан перед отправкой в зону СВО назвали в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

После мобилизации военнослужащих отправляют на учебные полигоны. Там в течение 30 дней они изучают порядок наступления и осваивают все виды вооружения.

Также определены сроки подготовки и переподготовки мобилизуемых. На полигонах мобилизованные граждане проходят подготовку в соответствии с военно-учётной специальностью, направленную на восстановление навыков, полученных ранее, при прохождении службы в ВС РФ.

Военнослужащие, которым требуется подготовка по военно-учётной специальности, проходят её в учебных центрах.

Общая продолжительность подготовки может составлять до 1 месяца.