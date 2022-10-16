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Политика

Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге и взрывах

О массовом отключении электроэнергии, объявленной воздушной тревоге, пожарах и взрывах сообщается в различных telegram-каналах Украины.

Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает в воскресенье издание «Клименко тайм».

Кроме того, по данным издания «Страна», воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Аварийное отключение света произошло в Сумской области. Об этом сообщил в воскресенье глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий.

«Снова имеем аварийные отключения по области. Пока не хватает мощностей для Шосткинского района», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Живицкого, энергетики уже работают для стабилизации сети. Он призвал жителей области ограничить потребление электроэнергии до конца суток и завтра с 8 до 11 утра.

Звуки взрывов слышны в Николаеве. Об этом сообщило в воскресенье агентство УНИАН.

Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Одесской области.

После одного из взрывов в Николаевской области начался пожар, сообщает Telegram-канал «Берислав Новости». Сообщают, что пожар возник в расположении одной из частей ВСУ, которая планировала выдвигаться к Херсону.

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