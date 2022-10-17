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Политика

Киев утром атаковали российские дроны-камикадзе

О двух взрывах в Шевченковском районе Киева сообщил мэр города Виталий Кличко сегодня, 17 октября.

«Взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все [экстренные] службы следуют на место. Детали позже», – написал Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Чуть позже мэр сообщил о ещё одном взрыве в этом районе города, сообщает ТАСС.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале, что «Киев атаковали дроны-камикадзе». Украинское агентство ТСН со ссылкой на очевидцев сообщает о клубах дыма над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго». Издание «Страна» отмечает, что после одного из попаданий наблюдается сильный пожар.

Фото: Telegram-канал СОЛОВЬЁВ

Добавим, что также глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры.

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры. В Никопольском районе, который расположен к северу от Энергодара, произошло около 30 взрывов, пишет РБК.

Ранее сегодня сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Киеве и нескольких областях Украины. 

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