Киев утром атаковали российские дроны-камикадзе

08:11, 17 октября 2022, ПАИ

О двух взрывах в Шевченковском районе Киева сообщил мэр города Виталий Кличко сегодня, 17 октября.

«Взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все [экстренные] службы следуют на место. Детали позже», – написал Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Чуть позже мэр сообщил о ещё одном взрыве в этом районе города, сообщает ТАСС.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале, что «Киев атаковали дроны-камикадзе». Украинское агентство ТСН со ссылкой на очевидцев сообщает о клубах дыма над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго». Издание «Страна» отмечает, что после одного из попаданий наблюдается сильный пожар.

Добавим, что также глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры.

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры. В Никопольском районе, который расположен к северу от Энергодара, произошло около 30 взрывов, пишет РБК.

Ранее сегодня сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Киеве и нескольких областях Украины.